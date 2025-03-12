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        Isparta'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

        Isparta'nın Gönen ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 21:38 Güncelleme: 12.03.2025 - 21:38
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        Isparta'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
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        Isparta'nın Gönen ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Güneykent Beldesi Baladız Mahallesi'nde T.A.(9), sokakta oynadığı sırada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Köpeğin başından ve sol kolundan ısırdığı çocuk, ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Öte yandan Güneykent Belediyesinin sahipsiz hayvanları toplatacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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