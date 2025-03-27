Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatıldı

Mustafa Kodal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti'den Yalvaç Belediye Başkanı seçilmiş, daha sonra partisinden istifa etmişti. Kodal, bağımsız olarak belediye başkanlığı görevini sürdürüyor.

Açıklamada, Başsavcılığın talebi üzerine mahkemenin verdiği karar doğrultusunda Kodal'ın makamında, makam aracında, evinde ve iki şahsi aracında adli arama yapıldığı kaydedildi.

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