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        Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatıldı

        Isparta Valiliği, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 16:31 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:31
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        Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatıldı
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        Isparta Valiliği, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, adli işlemin Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığınca resen yürütülen soruşturma nedeniyle başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, Başsavcılığın talebi üzerine mahkemenin verdiği karar doğrultusunda Kodal'ın makamında, makam aracında, evinde ve iki şahsi aracında adli arama yapıldığı kaydedildi.

        Mustafa Kodal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti'den Yalvaç Belediye Başkanı seçilmiş, daha sonra partisinden istifa etmişti. Kodal, bağımsız olarak belediye başkanlığı görevini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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