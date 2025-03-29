Sınıf arkadaşları yürüme engelli Sinem'e elektrikli sandalye hediye etti

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 1. sınıf öğrencileri, doğuştan yürüme engelli sınıf arkadaşları Sinem Sümer'e kendi aralarında topladıkları parayla elektrikli sandalye hediye etti.

Çeşitli sosyal projelere katılan öğrenciler, Sümer'in günlük yaşamını daha bağımsız hale getirebilmek amacıyla bir kampanya başlattı. Öğrenciler, topladıkları paralarla Sümer için elektrikli sandalye aldı.

Elektrikli sandalye hediye edilen Sümer, çok mutlu olduğunu söyledi.

Elektrikli sandalyeye ihtiyacı olduğunu dile getiren Sümer, "Bu benim için çok önemli bir şeydi. Hepsine çok teşekkür ederim. Çok duygulandım." dedi.

Öğretim Görevlisi Leyla Akbaş Yüksel, Sümer'in okula gelirken zorlandığını fark ettiklerini ve arkadaşlarıyla böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Yüksel, öğrencileri Sümer'in sevincini görünce kendilerinin de eşsiz bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti.