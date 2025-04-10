ISUBÜ Ziraat Fakültesi'nin 63 projesine TÜBİTAK'tan destek

Buna göre, ISUBÜ Ziraat Fakültesi'nin 63 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Proje sayısına göre ISUBÜ Ziraat Fakültesi, diğer ziraat fakülteleri arasında birinci sıraya yerleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2024/1 dönemi başvuru sonuçları açıklandı.

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