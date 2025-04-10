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        ISUBÜ Ziraat Fakültesi'nin 63 projesine TÜBİTAK'tan destek

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Ziraat Fakültesi'nce hazırlanan 63 proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:26 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:26
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        ISUBÜ Ziraat Fakültesi'nin 63 projesine TÜBİTAK'tan destek
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        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Ziraat Fakültesi'nce hazırlanan 63 proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2024/1 dönemi başvuru sonuçları açıklandı.

        Buna göre, ISUBÜ Ziraat Fakültesi'nin 63 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Proje sayısına göre ISUBÜ Ziraat Fakültesi, diğer ziraat fakülteleri arasında birinci sıraya yerleşti.

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