Isparta'da trafik kazasında hayatını kaybeden komiser Akkoyun için tören düzenlendi
Isparta'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren komiser Nazım Akkoyun'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Diyarbakır'a uğurlandı.
Isparta'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren komiser Nazım Akkoyun'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Diyarbakır'a uğurlandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Nazım Akkoyun (35) için Isparta İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Özgeçmişi okunan Akkoyun'un cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi.
Törene, Akkoyun'un ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve protokol üyeleri katıldı. Komiser Akkoyun'un eşi ve yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.
Komiser Nazım Akkoyun, kullandığı 34 DAJ 348 plakalı kullandığı otomobilin Gökçay Mesire alanı mevkisinde su kanalına devrilmesi sonucu yaşamını yitirmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.