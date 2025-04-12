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        Isparta'da trafik kazasında hayatını kaybeden komiser Akkoyun için tören düzenlendi

        Isparta'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren komiser Nazım Akkoyun'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Diyarbakır'a uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 15:23 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:23
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        Isparta'da trafik kazasında hayatını kaybeden komiser Akkoyun için tören düzenlendi
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        Isparta'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren komiser Nazım Akkoyun'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Diyarbakır'a uğurlandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Nazım Akkoyun (35) için Isparta İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

        Özgeçmişi okunan Akkoyun'un cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

        Törene, Akkoyun'un ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve protokol üyeleri katıldı. Komiser Akkoyun'un eşi ve yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

        Komiser Nazım Akkoyun, kullandığı 34 DAJ 348 plakalı kullandığı otomobilin Gökçay Mesire alanı mevkisinde su kanalına devrilmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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