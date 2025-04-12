Isparta'da trafik kazasında hayatını kaybeden komiser Akkoyun için tören düzenlendi

Törene, Akkoyun'un ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve protokol üyeleri katıldı. Komiser Akkoyun'un eşi ve yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Özgeçmişi okunan Akkoyun'un cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

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