Isparta'da "Uluslararası Tıbbi Sülük Çalıştayı" düzenlendi
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Tıbbi Sülük Çalıştayı"nda, tıbbi sülük tedavisinin bilimsel yönleri ele alındı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Tıbbi Sülük Çalıştayı"nda, tıbbi sülük tedavisinin bilimsel yönleri ele alındı.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (SAREM) tarafından gerçekleştirilen çalıştay, birçok akademisyeni, mühendisi, kamu ve özel sektör uzmanı ile araştırmacıyı ağırladı.
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları arasında önemli bir yere sahip olan tıbbi sülük tedavisinin bilimsel yönlerinin ele alındığı çalıştayda, yerli ve yabancı 14 konuşmacı yer aldı.
Isparta Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural, açılışta yaptığı konuşmada, çalıştaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
TAGEM Hayvancılık ve Su Ürünleri Daire Başkanı Erdinç Veske ise Türkiye genelinde yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Bünyelerindeki 4 su araştırma enstitüsü ve 2 bölüm başkanlığıyla ülke çapında su üzerine araştırma yapmaya ve yaptırma yetkisine sahip olduklarını belirten Veske, hem ulusal hem uluslararası sularda çalışmaların sürdürüldüğünü vurguladı.
SAREM Müdürü Oğuz Yaşar Uzunmehmetoğlu da çalıştayın bilgi paylaşımının yanında yeni işbirliklerine ve projelere de vesile olmasını diledi.
Açılışın ardından çalıştayda, Türkiye'de tıbbi sülük üretiminin gelişmesi ve tesislerin standarda kavuşturulması için tıbbi sülük üretim çalışmaları, yetiştiricilik tesislerinde karşılaşılan hastalıkların önlenmesi için teşhis ve tedavi yöntemleri ile sülük türlerinin teşhisi konularında uygulamalı atölye çalışmaları yapıldı.
Daha sonra yerli ve yabancı katılımcılar ile sektör temsilcilerinin de katıldığı oturumda, ağ kurma ve ortak proje işbirliği olanakları değerlendirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.