Isparta'da "Uluslararası Tıbbi Sülük Çalıştayı" düzenlendi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Tıbbi Sülük Çalıştayı"nda, tıbbi sülük tedavisinin bilimsel yönleri ele alındı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (SAREM) tarafından gerçekleştirilen çalıştay, birçok akademisyeni, mühendisi, kamu ve özel sektör uzmanı ile araştırmacıyı ağırladı.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları arasında önemli bir yere sahip olan tıbbi sülük tedavisinin bilimsel yönlerinin ele alındığı çalıştayda, yerli ve yabancı 14 konuşmacı yer aldı.

Isparta Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural, açılışta yaptığı konuşmada, çalıştaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

TAGEM Hayvancılık ve Su Ürünleri Daire Başkanı Erdinç Veske ise Türkiye genelinde yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bünyelerindeki 4 su araştırma enstitüsü ve 2 bölüm başkanlığıyla ülke çapında su üzerine araştırma yapmaya ve yaptırma yetkisine sahip olduklarını belirten Veske, hem ulusal hem uluslararası sularda çalışmaların sürdürüldüğünü vurguladı.