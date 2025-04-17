Bakan Güler, "Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni"nde konuştu:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Böylesine kritik bir dönemde, sadece savunmada kalmak değil, aksine ön alıcı, caydırıcı ve çok yönlü bir stratejik vizyon ile hareket etmek bizler için bir tercih değil, zorunluluktur." dedi.

Güler, Isparta'daki 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen, "Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni"nde yaptığı konuşmada, zorlu eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan Mehmetçiklerin mezuniyet töreninde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydetti.

İçinden geçilen dönemin, Türkiye'yi ve tüm dünyayı etkileyen çok boyutlu ve karmaşık güvenlik paradigmalarıyla şekillendiğini belirten Bakan Güler, "Bölgesel istikrarsızlıklar, sınır aşan tehditler, terörizm, siber saldırılar, düzensiz göç hareketleri ve enerji güvenliği gibi meseleler başta askeri olmak üzere politik, ekonomik, teknolojik ve sosyal açılardan çok yönlü tehditler oluşturmaktadır. Böylesine kritik bir dönemde, sadece savunmada kalmak değil aksine ön alıcı, caydırıcı ve çok yönlü bir stratejik vizyon ile hareket etmek bizler için bir tercih değil, zorunluluktur." şeklinde konuştu.

Hem ülkenin ve asil milletin güvenliğini sağlamak, hem de bölgesel ve küresel barışa katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürdüklerini vurgulayan Güler, çok boyutlu ve proaktif bir güvenlik mimarisi inşa etmeyi başardıklarını söyledi. Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere denizlerin ve semaların korunması, tatbikatlarla gücünün pekiştirilmesi dahil çeşitli vazifeleri büyük bir kararlılıkla yerine getirdiğine dikkati çekti. Çok yönlü faaliyetlerinin sadece yurt içinde sınırlı kalmadığını, aynı zamanda kardeş ve dost coğrafyalarda da güvenliği, barışı, huzuru ve istikrarı tesis etmeye yönelik artan bir ivmeyle sürdürüldüğünü vurgulayan Güler, "Bugün Azerbaycan'da, Libya'da, Somali'de, Katar'da, Kosova'da ve Bosna-Hersek'te görev yapan Mehmetçik, stratejik vizyonumuzu ve ülkemizin ulaştığı etkinliği sahada açıkça ortaya koymaktadır. Bu görevleri icra etmemiz, kadim Türk devlet geleneğimiz ile köklü tarih ve medeniyetimizden ilham alan sorumluluk anlayışımızın da bir tezahürüdür." diye konuştu.

- "Komandolar, Türk askeri kudretinin temsilcileri konumunda" Güler, bu büyük başarının ardında TSK'nın her biri kendi alanında vazgeçilmez önemdeki unsurlarının ortaya koyduğu büyük emek, gayret ve fedakarlıkların yer aldığına dikkati çekerek, "Ordumuzun en güzide birliklerinden biri olan ve başta terörle mücadele olmak üzere pek çok faaliyetimizde stratejik ve operatif gücümüz olan kahraman komandolarımızın mümtaz katkılarını özellikle vurgulamak isterim. Nitekim komandolarımız, özellikle terörle mücadele operasyonlarında Türk askeri kudretinin ve cengaverliğinin en önde gelen temsilcileri konumundadır." ifadelerini kullandı. Komandoların, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon sahalarında, birçok kritik görevde ve bulundukları, uluslararası misyonlarda üstlendiği vazifeleri büyük bir başarıyla yerine getirdiklerine vurgu yapan Güler, bugün mezun olan uzman erbaşların da bu seçkin gücün bir parçası olduğunu söyledi. Bakan Güler, komandoların göğsünde taşıyacağı bröve ve takacağı mavi berenin, onlar için büyük bir sorumluluk ve daima gurur duyacakları bir onur olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Unutmayınız ki komando olmak sadece zorlu şartlarda görev almak veya operasyon icra etmek değil, aynı zamanda yüksek bir ruh disiplinine sahip olmak ve karakter sağlamlığı demektir. Ayrıca, fiziki yeterliliğin yanında psikolojik dayanıklılığı yüksek bir iradeyi ve farkındalığı da gerektirir. Bu bağlamda sahada karşılaşacağınız tehlike anında, akıllı ve cesur, baskı altında sessiz, kararlı ve sebatlı, rahatlık anında ise tedbirli ve ölçülü olmalısınız. Ne kadar yetenekli olursanız olun irade, sabır ve kararlılık vazgeçilmeziniz olmalıdır. Her şartta hazır, güçlü ve cesur olan komandolar, bu özellikleriyle daima ayaktadır ve vazifesine amadedir." Komandoların aldıkları zorlu eğitimleri tamamlayarak, sadece fiziksel değil, zihinsel ve psikolojik olarak da önemli bir eşiği aştığını vurgulayan Güler, şöyle devam etti: "Hakiki mücadele yolunuz, asıl şimdi başlıyor. Gerektiğinde her biriniz farklı coğrafyalarda yüksek riskli görevler üstleneceksiniz. Bu görevlerde yalnızca kendi başarılarınız değil, silah arkadaşlarınızın güvenliği, asil milletimizin huzuru ve vatanımızın bekasının sizlere emanet edildiğini asla unutmayınız. Öte yandan vazifelerinizden elde edeceğiniz her bir tecrübe çok kıymetlidir. Karşılaştığınız her engeli birer problem şeklinde değil, aksine sizleri geliştiren güçlü bir gelişim fırsatı olarak görmelisiniz. Zira askerlik sürekli yenilenen, gelişen ve öğrenilen bir meslektir."

- Yerli ve milli savunma sanayi Bakan Güler, modern harbin artık yalnızca fiziki üstünlükle değil, zihinsel çeviklik, stratejik öngörü ve teknolojik donanım ile yürütüldüğünü belirterek, TSK olarak, eğitim ve doktrin ile harp konsepti ve teknolojiyi ayrılmaz bir bütün olarak gördüklerini ve buna göre çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. TSK'nın bugün ulaştığı yüksek seviyede, yerli ve milli savunma sanayisinin de pay sahibi olduğuna vurgu yapan Güler, "Son yıllarda Silahlı Kuvvetlerimizin hizmetine sunulan milli piyade tüfeklerimiz, fırtına obüslerimiz, farklı çap ve kabiliyette yerli füzeler ve modernize edilmiş zırhlı araçlarımız, İHA ve SİHA'larımız ile deniz harp sistemlerimiz hem caydırıcılığımızı artırmış hem de operasyonel gücümüzü büyük ölçüde yükseltmiştir. TSK bunların yanı sıra sahip olduğu nitelikli personeliyle her geçen gün gücüne güç katmaktadır." şeklinde konuştu.