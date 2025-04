Bakan Güler, "Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni"nde konuştu:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Böylesine kritik bir dönemde, sadece savunmada kalmak değil, aksine ön alıcı, caydırıcı ve çok yönlü bir stratejik vizyon ile hareket etmek bizler için bir tercih değil, zorunluluktur." dedi.

Güler, Isparta'daki 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen, "Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni"nde yaptığı konuşmada, zorlu eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan Mehmetçiklerin mezuniyet töreninde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydetti.

İçinden geçilen dönemin, Türkiye'yi ve tüm dünyayı etkileyen çok boyutlu ve karmaşık güvenlik paradigmalarıyla şekillendiğini belirten Bakan Güler, "Bölgesel istikrarsızlıklar, sınır aşan tehditler, terörizm, siber saldırılar, düzensiz göç hareketleri ve enerji güvenliği gibi meseleler başta askeri olmak üzere politik, ekonomik, teknolojik ve sosyal açılardan çok yönlü tehditler oluşturmaktadır. Böylesine kritik bir dönemde, sadece savunmada kalmak değil aksine ön alıcı, caydırıcı ve çok yönlü bir stratejik vizyon ile hareket etmek bizler için bir tercih değil, zorunluluktur." şeklinde konuştu.

Güler, bu büyük başarının ardında TSK'nın her biri kendi alanında vazgeçilmez önemdeki unsurlarının ortaya koyduğu büyük emek, gayret ve fedakarlıkların yer aldığına dikkati çekerek, "Ordumuzun en güzide birliklerinden biri olan ve başta terörle mücadele olmak üzere pek çok faaliyetimizde stratejik ve operatif gücümüz olan kahraman komandolarımızın mümtaz katkılarını özellikle vurgulamak isterim. Nitekim komandolarımız, özellikle terörle mücadele operasyonlarında Türk askeri kudretinin ve cengaverliğinin en önde gelen temsilcileri konumundadır." ifadelerini kullandı.

"Unutmayınız ki komando olmak sadece zorlu şartlarda görev almak veya operasyon icra etmek değil, aynı zamanda yüksek bir ruh disiplinine sahip olmak ve karakter sağlamlığı demektir. Ayrıca, fiziki yeterliliğin yanında psikolojik dayanıklılığı yüksek bir iradeyi ve farkındalığı da gerektirir. Bu bağlamda sahada karşılaşacağınız tehlike anında, akıllı ve cesur, baskı altında sessiz, kararlı ve sebatlı, rahatlık anında ise tedbirli ve ölçülü olmalısınız. Ne kadar yetenekli olursanız olun irade, sabır ve kararlılık vazgeçilmeziniz olmalıdır. Her şartta hazır, güçlü ve cesur olan komandolar, bu özellikleriyle daima ayaktadır ve vazifesine amadedir."

Komandoların aldıkları zorlu eğitimleri tamamlayarak, sadece fiziksel değil, zihinsel ve psikolojik olarak da önemli bir eşiği aştığını vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Hakiki mücadele yolunuz, asıl şimdi başlıyor. Gerektiğinde her biriniz farklı coğrafyalarda yüksek riskli görevler üstleneceksiniz. Bu görevlerde yalnızca kendi başarılarınız değil, silah arkadaşlarınızın güvenliği, asil milletimizin huzuru ve vatanımızın bekasının sizlere emanet edildiğini asla unutmayınız. Öte yandan vazifelerinizden elde edeceğiniz her bir tecrübe çok kıymetlidir. Karşılaştığınız her engeli birer problem şeklinde değil, aksine sizleri geliştiren güçlü bir gelişim fırsatı olarak görmelisiniz. Zira askerlik sürekli yenilenen, gelişen ve öğrenilen bir meslektir."