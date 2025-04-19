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        Isparta'da ayak parmakları kopan yaralı hastaneye kaldırıldı

        Isparta'da, yolda kalan otomobili çekiciye yükledikleri sırada ayağı halata sıkışan ve parmakları kopan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 20:55 Güncelleme: 19.04.2025 - 20:55
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        Isparta'da ayak parmakları kopan yaralı hastaneye kaldırıldı
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        Isparta'da, yolda kalan otomobili çekiciye yükledikleri sırada ayağı halata sıkışan ve parmakları kopan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Yaşar E, Davraz Mahallesi'nde arızalanan otomobilini çekiciye yükledikleri sırada ayağını halata sıkıştırdı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Yaşar E'nin sağ ayak parmaklarının koptuğu belirlendi.

        İlk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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