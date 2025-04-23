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        Isparta'da otomobil ve halk otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Isparta'da otomobilin halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 22:31 Güncelleme: 23.04.2025 - 22:31
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        Isparta'da otomobil ve halk otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Isparta'da otomobilin halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Yusuf K'nin kullandığı 32 AEP 850 plakalı otomobil, Çünür Mahallesi 102. Cadde'de İsa Y'nin kullandığı 32 HO 1085 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı.

        Yaralılar ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü Yusuf K, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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