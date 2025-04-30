Isparta'da boğulma tehlikesi geçiren öğrenciye öğretmeni müdahale etti

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğrencimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; soğukkanlı ve bilinçli müdahalesiyle olası bir tehlikenin önüne geçen öğretmenimize teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Selahattin Seçkin İlkokulu öğrencisi Eylül Yavuz'un soluk borusuna gıda maddesi kaçtı.

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