Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da orman yangını tatbikatı yapıldı

        Isparta'nın Sütçüler ilçesinde orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 19:41 Güncelleme: 07.05.2025 - 20:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da orman yangını tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'nın Sütçüler ilçesinde orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

        Çandır köyünde, orman yangınlarına hazırlık amacıyla düzenlenen tatbikat, gerçeği aratmadı.

        Senaryo gereği Şahinkaya mevkisinde anız yakılmasıyla başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarını tehdit eden yangına karşı geniş çaplı müdahale gerçekleştirildi.

        AFAD Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen tatbikata Isparta, Burdur ve Antalya'dan gelen AFAD, UMKE ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden toplam 324 personel ve 80 araç katıldı.

        Tatbikatta, yangın söndürme, tahliye, yol açma, altyapı onarımı, enkaz kaldırma, zarar ve hasar tespiti gibi birçok çalışma başarıyla yürütüldü.

        Senaryo gereği 93 kişi yangından etkilendi, 1 kişi hayatını kaybetti.

        Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural, gazetecilere, tatbikatın kurumların afet anında nasıl koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğini sahada tecrübe etmelerini sağladığını söyledi.

        Tatbikatın verimli geçtiğini belirten Vural, "Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının büyümesi ve çevre alanlara sıçraması senaryosu kapsamında Tamp planımız devreye alındı. İki ev ve bir okul tahliye edildi, öğrenciler ve vatandaşlar güvenli alanlara taşındı." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır

        Benzer Haberler

        Isparta'nın dört aylık ihracatı 143 milyon 525 bin dolar oldu
        Isparta'nın dört aylık ihracatı 143 milyon 525 bin dolar oldu
        Isparta'da yolcu midibüsü devrildi: 16 yaralı
        Isparta'da yolcu midibüsü devrildi: 16 yaralı
        Sıcak bölgelerin sessiz gözcüleri İHA pilotları, zorlu eğitimin ardından gö...
        Sıcak bölgelerin sessiz gözcüleri İHA pilotları, zorlu eğitimin ardından gö...
        'Göklerin bekçileri' burada yetişiyor
        'Göklerin bekçileri' burada yetişiyor
        Öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı, o anlar kamerada
        Öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı, o anlar kamerada
        Boğazına şeker kaçan öğrencisini kurtaran öğretmen, ilk yardım eğitimine di...
        Boğazına şeker kaçan öğrencisini kurtaran öğretmen, ilk yardım eğitimine di...