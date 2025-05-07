Isparta'da orman yangını tatbikatı yapıldı

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

Çandır köyünde, orman yangınlarına hazırlık amacıyla düzenlenen tatbikat, gerçeği aratmadı.

Senaryo gereği Şahinkaya mevkisinde anız yakılmasıyla başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarını tehdit eden yangına karşı geniş çaplı müdahale gerçekleştirildi.

AFAD Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen tatbikata Isparta, Burdur ve Antalya'dan gelen AFAD, UMKE ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden toplam 324 personel ve 80 araç katıldı.

Tatbikatta, yangın söndürme, tahliye, yol açma, altyapı onarımı, enkaz kaldırma, zarar ve hasar tespiti gibi birçok çalışma başarıyla yürütüldü.

Senaryo gereği 93 kişi yangından etkilendi, 1 kişi hayatını kaybetti.

Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural, gazetecilere, tatbikatın kurumların afet anında nasıl koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğini sahada tecrübe etmelerini sağladığını söyledi.