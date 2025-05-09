Isparta'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Uluborlu Devlet Hastanesine kaldırılan Günay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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