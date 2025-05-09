Isparta'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Isparta'nın Uluborlu ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Isparta'nın Uluborlu ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Y.Ö'nün kullandığı 03 AGU 606 plakalı minibüs ile Mehmet Cihan Günay idaresindeki 32 UC 528 plakalı motosiklet, 19 Mayıs Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Uluborlu Devlet Hastanesine kaldırılan Günay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.