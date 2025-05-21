Isparta'da üniversite öğrencilerinden "Ustalara Saygı Programı - Aşk Şiirleri Gecesi" etkinliği

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), Çınar Ağacı Düşünce Okulu ve Yardımlaşma Platformu, ISUBÜ Asya topluğu işbirliğinde "Ustalara Saygı Programı - Aşk Şiirleri Gecesi", tiyatral gösterim sahnelendi.

Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, gönüllü öğrenciler tarafından şiir dinletileri gerçekleştirildi. Etkinlikte, Cemal Safi, Attilâ İlhan, Bahattin Karakoç, Osman Yüksel Serdengeçti, Can Yücel, Özay Gönlüm gibi edebiyatın önemli isimleri anıldı.

Gecede semazen gösterisi ve özel ışıklandırmayla sahnelenen perde arkası Atatürk temalı bir oyun da yer aldı.

Program boyunca görsel sunumlar, sahne dekorları ve şiirler arasında yapılan edebi geçişler büyük beğeni topladı. Salonu dolduran izleyiciler zaman zaman gözyaşlarını tutamadı, zaman zaman da alkışlarla sahnedeki performanslara eşlik etti.

Gecede, etkinliğe katkı sağlayan gönüllülere ve özel konuklara plaket verildi.