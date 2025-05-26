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        Isparta'da ormanlara giriş 15 Kasım'a kadar yasaklandı

        Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, il genelinde ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran-15 Kasım tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 20:09 Güncelleme: 26.05.2025 - 20:09
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        Isparta'da ormanlara giriş 15 Kasım'a kadar yasaklandı
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        Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, il genelinde ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran-15 Kasım tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

        Kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, yasağın orman yangınlarını önlemek için olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Isparta Valiliğince 01 Haziran-15 Kasım 2025 tarihleri arasında ormana girişler yasaklandı." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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