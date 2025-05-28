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        Akdeniz'deki yaban hayatını fotokapanlar görüntüledi

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öncülüğünde yürütülen Anadolu Parsı Projesi kapsamında kurulan fotokapanlar, Akdeniz bölgesindeki yaban hayatı fotokapanlarla görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 22:37 Güncelleme: 28.05.2025 - 22:37
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        Akdeniz'deki yaban hayatını fotokapanlar görüntüledi
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        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öncülüğünde yürütülen Anadolu Parsı Projesi kapsamında kurulan fotokapanlar, Akdeniz bölgesindeki yaban hayatı fotokapanlarla görüntüledi.

        TÜBİTAK, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Kazancı Holding işbirliğinde sürdürülen proje kapsamında, Anadolu parsının yaşama ihtimali bulunan alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

        ISUBÜ öğretim üyeleri Doç. Dr. Yasin Ünal ve Öğretim Görevlisi Mevlüt Zenbilci’nin de içinde yer aldığı uzman ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, fotokapanlara vaşak, kurt, yaban kedisi, yaban keçisi ve tavşan gibi türler yansıdı.

        Kurulan fotokapanlar sayesinde doğal yaşamdan görüntüler elde ediliyor. Aynı zamanda türlerin yayılış alanları, popülasyon yoğunlukları ve ekolojik özelliklerine dair bilimsel veriler de toplanıyor.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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