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        Geleneksel deri işlemeciliği Isparta'da yaşatılıyor

        Isparta'nın Aksu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurs gören 25 kadın, Türk kültüründe önemli bir yer tutan geleneksel deri işlemeciliğini öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:31 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:31
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        Geleneksel deri işlemeciliği Isparta'da yaşatılıyor
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        Isparta'nın Aksu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurs gören 25 kadın, Türk kültüründe önemli bir yer tutan geleneksel deri işlemeciliğini öğrendi.

        Kaymakamlığın koordinesinde 2018'de açılan deri işlemeciliği kursuna, kadim zanaatı öğrenmek isteyen kadınlar ilgi gösterdi.

        Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle süren çalışmalarda Türk deri sanatının izlenebileceği en eski örnekler çıkarıldı.

        Büyük Hun İmparatorluğu'ndan, Anadolu Selçuklu devletine, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine uzanan süreçte Türk kültüründe önemli yer tutan deri işlemeciliğini öğrenen kadınlar, eserleri günümüze uyarladı.

        İlçe Kaymakamı Salih Zafer Aydın, AA muhabirine, deri işleme kursunda 25 kursiyerin bulunduğunu söyledi.

        Aksulu kadınlar sayesinde bu kültürün yeşertildiğini belirten Aydın, "Kaybolmaya yüz tutmuş bu kültür onların eliyle hayat buluyor. Kursiyerlerimiz hem kıymetli zaman geçirmiş oluyor, hem bu kültürü ayakta tutmuş oluyorlar hem de kadın istihdamına yönelik yapılan çalışmalarla aile bütçesine katkıda bulunuyorlar." diye konuştu.

        Bu kültürel mirasın yaşatılması ve ürünlerin Aksu ilçesiyle sınırlı kalmaması için çalıştıklarını belirten Aydın, "Kursiyerlerimiz ve ürünleri il bazında ve bölge bazında festivallere iştirak ediyor. Bu sayede hem çalışmalar hem de icra edilen sanat tanıtılıyor." şeklinde konuştu.

        Usta öğretici Semra Çankaya ise "Yaptığım bütün ürünler ham deri olarak geliyor, sonra işleme koyup ağırlığı çanta olmak üzere her nevi ürün yapabiliyoruz. 7 senedir deri üzerinde çalışmalar yapıyoruz." dedi.

        Kursiyer Melek Uğurlu da "Küçük bir ilçede yaşamamıza rağmen bize her türlü üretim imkanları sunuluyor. Bu üretimlerden çok keyif alıyoruz. Yaptığımız her çalışma farklı bir ürün olarak çıkıyor. Bunları çeşitli yerlerde satıp aile bütçemize de katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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