Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Süleyman Demirel Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı

        Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nden (SDÜ) mezun olan 6 bin 300 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 22:59 Güncelleme: 16.06.2025 - 23:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süleyman Demirel Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nden (SDÜ) mezun olan 6 bin 300 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Valilik önünde toplanan protokol üyeleri ve öğrenciler, ellerindeki Türk bayrakları ve pankartlarla bando eşliğinde Atatürk Stadyumu'na yürüdü.

        Stadyumda gerçekleştirilen törende öğrencilerin kortej geçişinin ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin uzun ve zorlu bir süreci geride bıraktığını ifade etti.

        Öğrencilerin emeklerinin karşılığını gururla aldıklarını dile getiren Yanık, şunları kaydetti:

        "Bu diploma sadece bilgiye değil, azme, dirayete ve hedeflerinize olan sadakatinize de verilen bir belge. Ancak sizler yalnızca bir meslek sahibi olmak için yola çıkmadınız. Bugünün dünyasında sahip olduğunuz bilgi kadar taşıdığınız vicdan, kurduğunuz cümleler, durduğunuz yer, kim olduğunuz da önemli. Ülkemizin, coğrafyamızın sizlere ihtiyacı var. Adaletin sesi, merhametin temsili, bilginin hakkını veren bir nesil olarak yetişmeniz, hepimizin ortak duası, ortak gayretidir."

        SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan da Türkiye'nin güçlü sanayisiyle, yerli savunmasıyla, milli uzay programıyla yeni bir çağı inşa ettiğini söyledi.

        Milli teknoloji hamlesinin öznesinin mezun öğrenciler olduğunu dile getiren Saltan, "Bu hamlenin başarıya ulaşması, sizin aklınıza, yüreğinize ve kararlılığınıza bağlıdır. Sizlerin geliştirdiği her proje, yazdığı her satır, kurduğu her şirket, çalıştığı her kurum bu milletin geleceğine değer katacaktır." dedi.

        Bu gücün yalnızca maddi kalkınma için değil aynı zamanda adalet, merhamet ve barış için de kullanılması gerektiğinin altını çizen Saltan, "Çünkü bugün dünya, büyük çalkantılardan geçiyor. Özellikle Ortadoğu'da yaşanan çatışmalar, çocukların gökyüzüne korkuyla baktığı, gençlerin umutlarının yerle bir olduğu bir coğrafya gerçeğini gözler önüne seriyor. Filistin'de ise her gün bir vicdan yarası yeniden açılıyor. İnsanlık onuru, bu kadim topraklarda sınanıyor." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından mezuniyet andını okuyan öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak, müzik eşliğinde eğlendi.

        Törene protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum
        İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: İran çok geç olmadan masaya oturmalı
        Trump: İran çok geç olmadan masaya oturmalı
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Serdal Adalı duyurdu: Beşiktaş'a dev gelir!
        Serdal Adalı duyurdu: Beşiktaş'a dev gelir!
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Trump'tan 499 dolarlık telefon atağı!
        Trump'tan 499 dolarlık telefon atağı!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        Yeni Papa için bir ilk
        Yeni Papa için bir ilk
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)

        Benzer Haberler

        Işıklı Gölü'nde 'nilüfer' turizmi
        Işıklı Gölü'nde 'nilüfer' turizmi
        Isparta'da vergi yükümlülüğünü 30 yıl eksiksiz yerine getiren esnafa ödül
        Isparta'da vergi yükümlülüğünü 30 yıl eksiksiz yerine getiren esnafa ödül
        Geleneksel deri işlemeciliği Isparta'da yaşatılıyor
        Geleneksel deri işlemeciliği Isparta'da yaşatılıyor
        Görüntüleri Bakan Yerlikaya paylaşmıştı; kazada ölen Mustafa toprağa verild...
        Görüntüleri Bakan Yerlikaya paylaşmıştı; kazada ölen Mustafa toprağa verild...
        Macera tutkunları Eğirdir Gölü'nü yamaç paraşütüyle havadan izliyor
        Macera tutkunları Eğirdir Gölü'nü yamaç paraşütüyle havadan izliyor
        İsrail Ordusu 'Madleen' gemisine müdahale etti
        İsrail Ordusu 'Madleen' gemisine müdahale etti