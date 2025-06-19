Isparta'nın yaylalarında gül hasadı sürüyor

Korkmaz, "Bölgemizin yayla olması itibarıyla güldeki yağ oranı ve kalite yüksek. Gülcülük eskilerden gelen gelenek olduğu için elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Gül üretimini birkaç yıldır don olaylarının olumsuz etkilediğini belirten Korkmaz, gül toplama işçiliğinin biraz maliyetli olduğunu kaydetti.

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