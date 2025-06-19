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        Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi

        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, öğrencilerin daveti üzerine Naşide Halil Gelendost İlkokulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 16:16 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:16
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        Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi
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        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, öğrencilerin daveti üzerine Naşide Halil Gelendost İlkokulunu ziyaret etti.

        Başdeğirmen, ilkokulun 4/E sınıfı öğrencileriyle buluşarak, eğitimin önemine dikkati çekti.

        Öğrencilerin ülkenin geleceğine imza atacak bireyler olacağını belirten Başdeğirmen, "Güzel eğitim alırsanız, ülkemize faydalı bireyler olursunuz. Öğretmenleriniz ve aileniz sizler için büyük emek veriyor. Başarı, sizin istemenizle olur." dedi.

        Ziyaret sırasında öğrenciler Başdeğirmen'e sorular sordu.

        Eğirdir Gölü'ndeki su çekilmeleriyle ilgili soru üzerine Başdeğirmen, "Su hayattır. Hepimizin görevi suyu tasarruflu kullanmak. Kuraklık nedeniyle gölde çekilmeler yaşanıyor ancak gölün canlı kalması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

        Eski otogar alanına kütüphane yapılacağını belirten Başdeğirmen, kentte planlanan diğer projeler hakkında bilgi verdi.

        Ziyaret kapsamında okulun diğer sınıflarını da gezen Başdeğirmen, bir öğrencinin doğum günü kutlamasına da katıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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