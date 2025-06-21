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        Kuraklığın etkisiyle su seviyesi düşen Eğirdir Gölü dronla görüntülendi

        Isparta'da kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 12:05 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:05
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        Kuraklığın etkisiyle su seviyesi düşen Eğirdir Gölü dronla görüntülendi
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        Isparta'da kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü dronla görüntülendi.

        Eğirdir ilçesinde Beyşehir'den sonra sularından en fazla faydalanılan Türkiye'nin ikinci büyük gölü olduğu belirtilen Eğirdir Gölü, birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor.

        Göl, tatlısu levreğinden gümüş balığına, yengeçten kerevite, su kaplumbağası, martı çeşitleri ile çeşitli diğer kuş türlerine kadar birçok canlının yaşam alanını oluşturuyor.

        Gölde düzenlenen tekne turlarıyla ziyaretçiler, Can Ada ve Yeşil Adaları görme, gölü yakından inceleme imkanı buluyor.

        Küresel ısınmasıyla su seviyesi hızla düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü'nün kurtarılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere bazı kurum ve bilim insanları çalışma yürütüyor.

        "Yedi renkli göl" olarak bilinen ancak son yıllardaki kuraklık nedeniyle kirlilik problemleri de yaşanan Eğirdir Gölü'nün bazı kıyılarında oluşan ot ve yosunlar dikkati çekiyor.

        Doğal güzelliğiyle öne çıkan ve birçok canlıya ev sahipliği yapan göl dronla görüntülendi.

        Görüntülerde, göldeki adacıklar, tura çıkan tekneler, martı, kırlangıç başta olmak üzere kuş çeşitleri ve çevresindeki kıvrımlı yollar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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