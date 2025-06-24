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        Isparta'da Çamyol Ormanı mor çiçeklerle bezendi

        Isparta'da karaçam ormanları arasında açan ve halk arasında "kanlı basıra otu" olarak bilinen "silene compacta" bitkisi güzel bir görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 17:01 Güncelleme: 24.06.2025 - 17:08
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        Isparta'da Çamyol Ormanı mor çiçeklerle bezendi
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        Isparta'da karaçam ormanları arasında açan ve halk arasında "kanlı basıra otu" olarak bilinen "silene compacta" bitkisi güzel bir görüntü oluşturdu.

        Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince Eğirdir ve Aksu ilçeleri yakınında bulunan "Çamyol Orman İçi Dinlenme Yeri" çevresinde, ormanlık alanda ağaç seyreltme ve aralama çalışması yapıldı.

        Bu bölgede toprağın sürülmesinin ardından alanı, karanfilgillerden olup halk arasında "kanlı basıra otu" diye bilinen "silene compacta" bitkisinin kapladığı görüldü.

        Karaçam ağaçlarından oluşan yemyeşil ormanın içinde mor rengiyle boy gösteren çiçekler, görsel şölen oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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