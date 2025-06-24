Isparta'da Çamyol Ormanı mor çiçeklerle bezendi

Isparta'da karaçam ormanları arasında açan ve halk arasında "kanlı basıra otu" olarak bilinen "silene compacta" bitkisi güzel bir görüntü oluşturdu.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince Eğirdir ve Aksu ilçeleri yakınında bulunan "Çamyol Orman İçi Dinlenme Yeri" çevresinde, ormanlık alanda ağaç seyreltme ve aralama çalışması yapıldı.

Bu bölgede toprağın sürülmesinin ardından alanı, karanfilgillerden olup halk arasında "kanlı basıra otu" diye bilinen "silene compacta" bitkisinin kapladığı görüldü.

Karaçam ağaçlarından oluşan yemyeşil ormanın içinde mor rengiyle boy gösteren çiçekler, görsel şölen oluşturdu.