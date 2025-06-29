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        Isparta'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 22:55 Güncelleme: 29.06.2025 - 22:55
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        Isparta'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Yalvaç'ın Bağkonak köyü mezarlık mevkisinde seyreden M.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, bahçe sulamak için yol kenarında bekleyen Mehmet Başoda'ya (66) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Başoda'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Başoda'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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