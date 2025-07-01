GÜNCELLEME 2 - Isparta'daki orman yangını kontrol altına alındı
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Yaylabel köyü Yaka Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, ilk etapta 2 helikopter, 20 arazöz, 4 itfaiye aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale gerçekleştirildi.
Alevlerin yaklaştığı Yukarı Yaylabel köyü ile Yaka ve Ayanaç mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
Yerleşim yerlerine yakın olan bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak, AA muhabirine, yangının yaklaşık 3 hektarlık alana zarar verdiğini söyledi.
Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Yurdabak, "Yaklaşık 20 arazöz, 10 su tankeri, 100'ün üzerinde işçiyle yangına müdahale edildi. Şu an itibarıyla sıkıntılı bir süreç yok." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.