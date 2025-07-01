GÜNCELLEME 2 - Isparta'daki orman yangını kontrol altına alındı

Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Yurdabak, "Yaklaşık 20 arazöz, 10 su tankeri, 100'ün üzerinde işçiyle yangına müdahale edildi. Şu an itibarıyla sıkıntılı bir süreç yok." diye konuştu.

Alevlerin yaklaştığı Yukarı Yaylabel köyü ile Yaka ve Ayanaç mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangına, ilk etapta 2 helikopter, 20 arazöz, 4 itfaiye aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale gerçekleştirildi.

Yaylabel köyü Yaka Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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