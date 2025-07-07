Isparta'da lastiği patlayan kamyondaki tomrukların bir kısmı yola saçıldı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde lastiği patlayan kamyondaki tomrukların bir kısmının yola saçılmasıyla trafik aksadı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde lastiği patlayan kamyondaki tomrukların bir kısmının yola saçılmasıyla trafik aksadı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 32 AEU 040 plakalı tomruk yüklü kamyonun lastiği, Isparta-Konya kara yolu Eğirdir Göktaş mevkisinde patladı.
Bunun üzerine kamyon kasasındaki tomrukların bir kısmı yola saçılınca trafikte bir süre aksama yaşandı.
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