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        Isparta'da lastiği patlayan kamyondaki tomrukların bir kısmı yola saçıldı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde lastiği patlayan kamyondaki tomrukların bir kısmının yola saçılmasıyla trafik aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 09:21 Güncelleme: 07.07.2025 - 09:21
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        Isparta'da lastiği patlayan kamyondaki tomrukların bir kısmı yola saçıldı
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde lastiği patlayan kamyondaki tomrukların bir kısmının yola saçılmasıyla trafik aksadı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 32 AEU 040 plakalı tomruk yüklü kamyonun lastiği, Isparta-Konya kara yolu Eğirdir Göktaş mevkisinde patladı.

        Bunun üzerine kamyon kasasındaki tomrukların bir kısmı yola saçılınca trafikte bir süre aksama yaşandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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