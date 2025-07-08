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        Isparta'da otobüs şoförü Heimlich manevrasıyla 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı

        –Isparta'da seyir halindeki halk otobüsünde yediği cips nefes borusuna kaçan 2 yaşındaki çocuk, otobüs şoförünün uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 21:07 Güncelleme: 08.07.2025 - 21:16
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        Isparta'da otobüs şoförü Heimlich manevrasıyla 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı
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        –Isparta'da seyir halindeki halk otobüsünde yediği cips nefes borusuna kaçan 2 yaşındaki çocuk, otobüs şoförünün uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Isparta'da annesiyle halk otobüsünde yolculuk yapan 2 yaşındaki çocuk, yediği cipsin boğazına kaçması sonucu nefes almakta zorluk yaşadı.

        Durumu fark eden otobüs şoförü Yaşar Dönertaş, aracı güvenli bir şekilde durdurup çocuğa müdahale etti.

        Dönertaş'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla solunum yolu açılan çocuk, tekrar nefes almaya başladı.

        Yaşar Dönertaş, gazetecilere, daha önce eşinin de hayatını aynı yöntemle kurtardığını belirtti.

        Dönertaş, "Boğazına cips kaçtığını duyunca aynadan kontrol ettim. Çocuğun başında birkaç kişi vardı ama kimse müdahale edemedi. Aracı sağa çektim ve müdahale ettim. Çok şükür çocuk kurtuldu." dedi.

        Tekniği iş güvenliği eğitimlerinde öğrendiğini söyleyen Dönertaş, Heimlich manevrasının herkesin bilmesi gerektiğini vurguladı.

        Öte yandan, yaşananlar otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

        Görüntülerde, nefes almakta zorluk çeken çocuğa yolcuların müdahale etmeye çalışması ve Dönertaş'ın otobüsü durdurarak yardıma gittiği anlar yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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