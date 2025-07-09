Isparta'da ekin tarlasında çıkan yangın söndürüldü

Arazide çalışan traktör ve balya makinesi de yanmaktan son anda kurtarıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ekin tarlasında çıkan yangın zarara neden oldu.

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