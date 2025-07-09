Isparta'da ahşap ev yandı
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Beyköy köyünde Mustafa Hamamcı'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
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