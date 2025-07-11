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        Isparta'da otomobilin çarptığı inek telef oldu

        Isparta'nın Aksu ilçesinde kara yoluna çıkan büyükbaş hayvan, otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 09:45 Güncelleme: 11.07.2025 - 09:45
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        Isparta'da otomobilin çarptığı inek telef oldu
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        Isparta'nın Aksu ilçesinde kara yoluna çıkan büyükbaş hayvan, otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

        Ö.A'nın kullandığı otomobil, Eğirdir-Aksu kara yoluna çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kazada inek telef oldu, araçta hasar oluştu.

        Sürücü yara almadan kurtuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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