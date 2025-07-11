Isparta'da otomobilin çarptığı inek telef oldu
Isparta'nın Aksu ilçesinde kara yoluna çıkan büyükbaş hayvan, otomobilin çarpması sonucu telef oldu.
Isparta'nın Aksu ilçesinde kara yoluna çıkan büyükbaş hayvan, otomobilin çarpması sonucu telef oldu.
Ö.A'nın kullandığı otomobil, Eğirdir-Aksu kara yoluna çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kazada inek telef oldu, araçta hasar oluştu.
Sürücü yara almadan kurtuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.