Isparta'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
Isparta'da polis ekipleri, bir kişiyi üzerinde 400 kullanımlık sentetik uyuşturucuyla yakaladı.
Yunus timleri, şehirlerarası otobüs terminalinde şüphe üzerine durdurdukları G.K'nin üzerini aradı.
Üzerinde yaklaşık 400 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4) ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
