        Isparta Haberleri

        Isparta'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Isparta'da polis ekipleri, bir kişiyi üzerinde 400 kullanımlık sentetik uyuşturucuyla yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 09:27 Güncelleme: 01.11.2025 - 09:30
        Isparta'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
        Isparta'da polis ekipleri, bir kişiyi üzerinde 400 kullanımlık sentetik uyuşturucuyla yakaladı.

        Yunus timleri, şehirlerarası otobüs terminalinde şüphe üzerine durdurdukları G.K'nin üzerini aradı.

        Üzerinde yaklaşık 400 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4) ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

