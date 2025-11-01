Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da "Köklerden Geleceğe Kültürel Değerlerimiz" sergisi açıldı

        Isparta'da, ilkokul öğrencilerince hazırlanan "Köklerden Geleceğe Kültürel Değerlerimiz" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 23:18 Güncelleme: 01.11.2025 - 23:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da "Köklerden Geleceğe Kültürel Değerlerimiz" sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'da, ilkokul öğrencilerince hazırlanan "Köklerden Geleceğe Kültürel Değerlerimiz" sergisi açıldı.

        Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu 4 sınıf öğrencileri, ailelerinin desteğiyle geçmişte kullanılan yöresel kıyafetler, halı, kilim, fincan gibi ürünlerle sergi hazırladı.

        IYAŞ Park Alışveriş Merkezi'nde açılan sergi, 3 gün süreyle ziyaret edilebilecek.

        Öğretmen Ümit Güven, AA muhabirine, geçmişini bilmeyen neslin bugününe sahip çıkamayacağını söyledi.

        Serginin, öğrencilerin geçmişi bilmesi için hazırlandığını belirten Güven, "Sergide, geçmişten günümüze gelen kültürel değerlerimizi temsil eden yöresel kıyafetlerimiz, geçmişte kullandığımız araç gereçler, özellikle ilimizin kültürünü yansıtan gül ürünlerimizi geleceğe taşımak istedik" dedi.

        Çocukların bu süreçten çok keyif aldıklarını, velilerin de büyük desteği olduğunu dile getiren Güven, "Çeyiz sandıkları açıldı, anneanneler, babaanneler ziyaret edildi, gönülleri alındı. Ümit ediyorum ki çocuklar için çok güzel bir deneyim olmuştur. Çünkü gelecek onlara emanet." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        RAMS Park'ta sessiz gece!
        RAMS Park'ta sessiz gece!
        32 maçlık dev seri!
        32 maçlık dev seri!
        40'ın üzerinde uzman bölgede
        40'ın üzerinde uzman bölgede
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak

        Benzer Haberler

        Isparta'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
        Isparta'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
        Isparta'nın geleneksel "Yalvaç hamursuz ekmeği" coğrafi tescil aldı
        Isparta'nın geleneksel "Yalvaç hamursuz ekmeği" coğrafi tescil aldı
        Isparta'da otobüs şoförünün yolda bulduğu yaralı köpeği veterinere ulaştırm...
        Isparta'da otobüs şoförünün yolda bulduğu yaralı köpeği veterinere ulaştırm...
        Isparta'da kurtların saldırısında 4 küçükbaş hayvan telef oldu
        Isparta'da kurtların saldırısında 4 küçükbaş hayvan telef oldu
        Okul başkanı Ahmet, seçim vaadini yerine getirip, milletvekilleri ile öğren...
        Okul başkanı Ahmet, seçim vaadini yerine getirip, milletvekilleri ile öğren...
        Mahallenin ilk kadın muhtarı, 16 yıldır mührü kaptırmadı
        Mahallenin ilk kadın muhtarı, 16 yıldır mührü kaptırmadı