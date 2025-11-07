Eğirdir'de 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
E.D'nin kullandığı 32 E 3758 plakalı otomobil, Yeni Mahalle'deki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjden çıkarak karşı şeritte seyir halindeki A.G. yönetimindeki 32 AFC 496 plakalı otomobil ve M.B. idaresindeki 32 DT 810 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan E.D, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
