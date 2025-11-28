Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da yeni sezon için karanfiller dikiliyor

        Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Isparta'da 1500 dekar alanda karanfil üretildiğini ve yeni sezon için dikimlerin başladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 15:29 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da yeni sezon için karanfiller dikiliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Isparta'da 1500 dekar alanda karanfil üretildiğini ve yeni sezon için dikimlerin başladığını söyledi.

        Selçuk, gazetecilere, kentte gül, lavanta, kiraz ve domates gibi ürünlerin dışında karanfil yetiştiriciliğinin de yaygın bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

        Mayısta başlayacak yeni sezon için karanfil dikimlerinin yapılmaya başladığını aktaran Selçuk, bu dönemde yaklaşık 200 milyon dal karanfil beklediklerini kaydetti.

        Isparta'da yetiştirilen karanfilin büyük ölçüde Avrupa pazarında alıcı bulduğunu anlatan Selçuk, "Çiçeklerimiz ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Rusya, Ukrayna ve Arap ülkelerine ihracat gerçekleştiriliyor." dedi.

        Selçuk, üretim yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Isparta'da son 24 saatlik denetimlerde 9 aranan şahıs yakalandı
        Isparta'da son 24 saatlik denetimlerde 9 aranan şahıs yakalandı
        Isparta'da bir evde yapılan aramada çok sayıda kaçak sigara ve elektronik s...
        Isparta'da bir evde yapılan aramada çok sayıda kaçak sigara ve elektronik s...
        Isparta'da yapılan sokak uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi
        Isparta'da yapılan sokak uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi
        Isparta'da uyuşturucu suçlarından aranan 3 kişi yakalandı
        Isparta'da uyuşturucu suçlarından aranan 3 kişi yakalandı
        8. Isparta Kitap Fuarı için geri sayım başladı Vali Erin: "Çocuklarımızı ki...
        8. Isparta Kitap Fuarı için geri sayım başladı Vali Erin: "Çocuklarımızı ki...
        Prof. Dr. Şahin uyardı: "Eğirdir Gölü'nün hızla çekilmesi ilçeyi felakete...
        Prof. Dr. Şahin uyardı: "Eğirdir Gölü'nün hızla çekilmesi ilçeyi felakete...