        Eğirdir Gölü'ne Aksu Havzası'ndan yıllık 42 milyon metreküp su aktarılacak

        Eğirdir Gölü'ne Aksu Havzası'ndan yıllık 42 milyon metreküp su aktarılacak

        Isparta'daki Eğirdir Gölü'nün su seviyesini korumak amacıyla Aksu Havzası'ndan yıllık 42 milyon metreküp su aktarılmasını sağlayacak proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 17:40 Güncelleme: 09.02.2026 - 17:40
        
        

        Gölün kuraklığın olumsuz etkilerinden daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Eğirdir Su Eylem Planı" kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. İnşaat çalışmaları devam eden projede yüzde 35 fiziki gerçekleşme sağlandı.

        Yatırım maliyeti 750 milyon lira olan projede pompa binası, regülatör, yükleme havuzu, 1110 metre cebri boru ve 11 bin 680 metre çelik boru imalatı yer alıyor.

        Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürü Osman Erkan, gazetecilere, Eğirdir Gölü'ne su aktarma projesinde toplam 12 kilometrelik boru hattı bulunduğunu söyledi.

        Boruların yaklaşık 6 kilometresini sahaya indirdiklerini belirten Erkan, "Şu ana kadar 1 kilometresinin döşemesini tamamladık. Proje kapsamında Eğirdir Gölü'ne yıllık yaklaşık 42 milyon metreküp su aktarılması planlanıyor. Çalışmaları 2026 yılının sonunda tamamlamayı, sezon sonunda suyu Eğirdir Gölü'ne aktarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



