Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Isparta'da eşine yardım ederken lastiğin patlaması sonucu uçuruma savrulan kadın öldü

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iş makinesinin lastiğini değiştirmek için eşine yardım ederken uçuruma düşen kadın, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 22:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da eşine yardım ederken lastiğin patlaması sonucu uçuruma savrulan kadın öldü

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iş makinesinin lastiğini değiştirmek için eşine yardım ederken uçuruma düşen kadın, hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Aşağıgökdere köyü Akbelen mevkisinde Uğur Ç. (38) ile ona yardım eden eşi Ayşe Ç. (34), yol kenarında iş makinesinin lastiğini değiştirdikleri sırada lastikte basınç kaynaklı patlama meydana geldi.

        Ayşe Ç, yerinden çıkan lastiğin çarpması sonucu uçuruma savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, uçuruma düşen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Isparta'daki cam seyir terası "Yeşilay Haftası" kapsamında yeşil ışıkla ayd...
        Isparta'daki cam seyir terası "Yeşilay Haftası" kapsamında yeşil ışıkla ayd...
        Isparta'da öğrencilerden "Bir Kumanya, Bir Sofra, Bin Umut" kampanyası
        Isparta'da öğrencilerden "Bir Kumanya, Bir Sofra, Bin Umut" kampanyası
        Başkan Başdeğirmen, üniversiteli gençlerle iftarda buluştu
        Başkan Başdeğirmen, üniversiteli gençlerle iftarda buluştu
        Maaşına zam istedi, işinden oldu: Taksi şoförü kadın neye uğradığını şaşırd...
        Maaşına zam istedi, işinden oldu: Taksi şoförü kadın neye uğradığını şaşırd...
        Isparta'da öğrenciler, okul mutfağında pişirdikleri çorbaları iftarda yaşlı...
        Isparta'da öğrenciler, okul mutfağında pişirdikleri çorbaları iftarda yaşlı...
        Isparta'da kontrolden çıkan araç köprüden uçtu: 1'i ağır 3 yaralı
        Isparta'da kontrolden çıkan araç köprüden uçtu: 1'i ağır 3 yaralı