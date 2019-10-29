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Isparta 32 Spor'un yeni Teknik Patronu 'Dobi Hasan' lakaplı Hasan Şengün oldu

İHA

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Grup'ta mücadele Isparta 32 Spor'un yeni Teknik Patronu 'Dobi Hasan' lakaplı Hasan Şengün oldu.

Isparta 32 Spor'un yeni Teknik Patronu 'Dobi Hasan' lakaplı Hasan Şengün oldu

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Grup'ta mücadele Isparta 32 Spor'un yeni Teknik Patronu 'Dobi Hasan' lakaplı Hasan Şengün oldu.
Teknik Direktör Hasan Şengün, bu akşam Pembe Yeşilli kulüple resmi imza için Isparta'da olacak. Isparta 32 Spor Genel Kaptanı Ferhat Koçer, Dobi Hasan'a her türlü konuda anlaştıklarını bildirerek, "Camiamıza hayırlı olsun" dedi. Teknik Direktör Hasan Şengün ise anlaşmayı doğrulayarak, "Daha önce Davrazspor'da çalışmıştım. Isparta'yı ve taraftarımızı unutamadım. Bu yolun sonu şampiyonluk olacak" dedi.

'Dobi Hasan' lakaplı Hasan Şengün kimdir?
Hasan Şengün 14 Temmuz 1961'de Trabzon'da doğdu. Eski Türk Milli futbolcu ve teknik direktör olan Şengün, Samsunspor ve Trabzonspor'da da futbolcu olarak forma giydi.
Türk futbolunda 1979'da profesyonelliğe adım attığı yıllarda Samsunspor'da oynadı. 1983 yılında 12.5 milyon TL gibi astronomik bir rakamla Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor'da uyum sorunu yaşamayan Şengün, 19831984 sezonunda 32 lig maçında forma giyip, 14 gol kaydederek, gol krallığında ikinci oldu. Aynı sezon kulübüyle ilk ve tek lig şampiyonluğunu kazandı.
Trabzonspor'da 8 yıl forma giydikten sonra Malatyaspor ve başka kulüplerde de futbol oynayan Şengün, 22 kez Milli takımlara çağrıldı, 1 kez Türkiye U21, 17 kez de Türkiye A Milli Takım forması olmak üzere, toplam 18 kez milli formayı giydi. Şengün, Türkiye A Milli Takımı'nda forma giydiği sürede 3 gol kaydetti.
Futbola vedasından sonra Antrenörlük yapmaya başlayan Şengün, 1994 senesinde Samsunspor'da altyapı antrenörlüğü, Tokat Erbaaspor, Tokatspor Samsun Çarşamba ve daha sonra Termespor'u çalıştırdı.
2000 yılında tekrar Samsunspor'un altyapısında görev alan Şengün, sırasıyla İlkadım Belediyespor, Adıyamanspor, Akçaabat Sebatspor ve amatör Dikbıyık Belediyespor'u çalıştırdı. Şengün, daha sonra Samsunspor Gençlik Gelişim Sorumlusu olarak görev aldı. Yakın zamanda Isparta Davrazspor ve Bartınspor'u da çalıştıran Şengün ile kıl payı şampiyonluğu kaçırdı. Şengün son olarak geçtiğimiz yıl ise yine Çarşambaspor'u çalıştırdı.

ISPARTA

29 Ekim 2019 Salı

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