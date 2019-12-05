Isparta ‘Karbuz Çeşmesi’ ismi ve hattına tarihi ayar Karpuz Çeşmesi’ne gelen hat, farklı noktalardaki çeşmelere de yansıtılacak Vatandaşlar, durumu ‘Efsane geri geliyor’ olarak niteledi

Isparta’nın tarihinden gelen ancak geçmiş yıllarda suyu şehir içi şebekeye bağlanan meşhur Karpuz Çeşmesi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla eski günlerine kavuşturuldu. Yenice Mahallesi Andık’taki Akyokuş Kaynağından 2 bin 600 metrelik yeni bir hat çekilerek, geleneksel kaynak suyu Karpuz Çeşmesi’nden tekrar akmaya başladı. Vatandaşlar bu durumu ‘Efsane geri döndü’ diyerek özetledi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Karpuz Çeşmesinin eski günlerine kavuşturulduğunu söylerken, bu suyun ayrıca yine bölgedeki mevcut 4 ayrı çeşme ile hat üzerinde belirlenen 2 yeni noktadan da halkın kullanımına sunulacağının müjdesini verdi.

Yeniden eski haliyle akmaya başladı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla çalışmalarına başlanan ve perşembe günü itibariyle eski günlerde olduğu gibi Karpuz Çeşmesinden geleneksel kaynak suyu akmaya başladı.

2 bin 600 metrelik yeni bir hat çalışması gerçekleştirildi

Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nce Yenice Andık’taki Akyokuş Kaynağından çıkan ve halk arasında Karpuz Çeşmesi olarak bilinen geleneksel kaynak suyunun şehre getirilmesi amacıyla toplam 2 bin 600 metrelik yeni bir hat çalışması gerçekleştirildi. Hat çalışmaları Yenice, Doğancı, Turan, Yayla ve Pirimehmet Mahallelerinden geçerek, Mimar Sinan Cami’nin yanı başında yer alan Tarihi Üzüm Pazarı girişindeki çeşmesine ulaştırıldı.

O hat, farklı çeşmelere de yansıtılacak

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ispartalıların geçmişte olduğu gibi geleneksel kaynak suyunu rahatlıkla kullanabileceğini söyledi. Bu arada Karpuz Çeşmesinden akan geleneksel kaynak suyu aynı zamanda çeşmenin karşısında bulunan diğer çeşme, Mimar Sinan Cami giriş kapısındaki çeşme, Kaymakkapı Meydanı otobüs durakları yanındaki kart dolum tesisi önündeki çeşmeden de akacak. Bunun yanında yine, Kavaklı Cami giriş bölgesi, eski Devlet Hastanesi bölgesi ile Hızırbey Mahallesi bölgesindeki bir park alanında oluşturulacak çeşmelerden de içilebilecek.

“Efsane geri geliyor”

Geleneksel kaynak suyunun tekrar Karpuz Çeşmesi’ne ulaşmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getiren vatandaşlar da şunları söyledi; “Karpuz Çeşmesinin suyu çok meşhurdu. Buradan su içenler Isparta’da kalır efsanesi var. Başkanımız söz vermişti, eski kaynak suyumuza kavuştuk. Yapanlardan Allah razı olsun. Efsane geri geliyor. Eskiden suyumuz soğuktu, sonradan ısıttılar. Başkanımız tekrar soğuttu. Teşekkür ederiz. Eskiden bu suyumuz çok soğuktu karpuzu çatlatırdı. Halkımız için hayırlı olsun. Eski tarihi suya kavuşmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz”.

Özdemir: “İsim karmaşası olmasın”

Kentte yaşanan son gelişme sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapma gereği duyan AK Partili Fevzi Özdemir, “Yeni bir isim karmaşası başlamasın. Karpuz Çeşmesi gerçek adıdır ve hikayesi doğrudur. Hem kitaplarda, hem de yaşayan tarih büyüklerimiz de bu çeşmenin ismi Karpuz Çeşmesi olarak anlatılır. Yanlış olarak soğuk olduğu için, ‘Kar’ ‘Buz’ denilmekte ve yeni bir tartışma başlatılmaktadır. Karpuz Çeşmesi doğru isimdir. Yıllarca Davraz’dı, Davras’dı, Dedegöl’dü, Dedegül’dü, Eğirdir’di, Eğridir’di ve benzeri karmaşa olmasın”.

ISPARTA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:24

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