Belediye-Esnaf ortak akılda buluşuyor Esnaflardan Bahar Kalkanı Harekatına tam destek

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Esnaf Odaları Birliğinde Birlik Başkanı Ahmet Tural ve oda başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde esnafın yerel yönetimden beklentileri ve sorunların çözümüne yönelik istişare toplantısı düzenlendi. Belediye başkan yardımcıları ve oda başkanlarının da hazır bulunduğu toplantıda, birlikteliğin ve ortak aklın önemine vurgu yapıldı.



“Ordumuzun yanındayız”

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, konuşmasının başında, Suriye’de rejim güçlerine karşı yürütülen Bahar Kalkanı Harekatına tam destek verdiklerini açıkladı. Başkan Tural, “Öncelikle ülke olarak birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Bugün Suriye’de ulusal güvenliğimizi tehdit eden rejim askerleri ve burada yuvalanan terör örgütlerinden sınırlarımızı ve mazlum bölge halkını korumak için ordumuz büyük bir mücadele veriyor. Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır anlayışıyla dün olduğu gibi bugün de devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Esnaf teşkilatı olarak sadece yüreğimizle değil maddi manevi tüm imkanlarımızla bu kutsal davada devletimizin yanında ve emrindeyiz. Mehmetçiğe uzanan eli kırmak için esnafımız üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Ülkemizi sindirmek, sınırlarımızı tehdit ederek bekasını tehlikeye düşürmek isteyenlerin oyunları ve saldırıları karşılıksız kalmamıştır. Başlatılan Bahar Kalkanı Harekatıyla Mehmetçiğimizin kanı yerde kalmamış, katil rejim unsurları yerle bir edilmiştir. Rabbim şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin. Türk milleti ve ordusu son ferdine kadar, bu topraklara sahip çıkacak, bu bayrağı indirmeyecek, bu vatanı böldürmeyecektir. Bu vesileyle vatanın huzur ve güvenliğini sağlamak, mazlumları korumak için canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet, gazilerimize de hayırlı ve uzun ömürler dilerim” dedi.



“Bu işbirliği başarıyı getirecek”

31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerin üzerinden bir yıla yakın bir zaman geçtiğini anımsatan Başkan Tural şunları söyledi, “Bizler esnaf teşkilatı olarak, esnafın içinden gelmiş, ilin öncelikli sorunlarını bilen, ortak akıl ve dayanışma içerisinde yönetim anlayışı sergileyecek belediye başkanı istediğimizi seçim öncesi net bir şekilde ortaya koyduk. Yapılan seçimlerde Isparta halkının iradesiyle sizler Belediye Başkanı seçildiniz. Göreve başlamanızla birlikte geçen süre içinde sizlerle sık sık bir araya gelerek, esnafımızın belediyeden beklentilerini ve taleplerini sizlere ilettik. Bizlere olan sıcak, samimi ve çözüme yönelik yaklaşımınızdan dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Bu işbirliği anlayışını sürekli ve canlı tutmaya devam edeceğimizi ve Ispartamız için hep birlikte seferber olacağımızı ifade etmek istiyorum. Esnaf teşkilatı olarak, her zaman istişareye ve görüş alışverişine önem veren bir yönetim anlayışına sahip olduk. Yaşadığımız şehrin geleceğini ve tüm kesimlerini etkileyecek olan kararlarda ortak akıl mekanizmasının çalıştırılmasına inandık. İstişare ve ortak akılla alınan kararların altına imza atmaktan asla geri durmadık, bundan sonra da durmayız. İşte bugün de, sizlerle bir araya gelerek kendisine esnafımızın taleplerini ve beklentilerini iletecek, kendilerinin önerilerini dinleyerek, istişare halinde fikir alışverişinde bulunacağız. Amacımız, esnafımıza, kentimize en iyi hizmeti verebilmek adına hayırlı kararlar alabilmektir. Bundan böylede Sayın Belediye Başkanımızla istişare toplantılarımız devam edecektir. Belediye başkanımıza ve yönetimine bugün burada bizlerle olmalarından dolayı teşekkür eder, ilimize hayırlar getirecek hizmetlere imza atmasını Cenabı Hak’tan niyaz ederim.”



“Rabbim bu saldırıları bir daha yaşatmasın”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Isparta’da birlik beraberlik içinde hem ilimizin hem de ülkemizin sorunlarını konuşarak çözüm önerilerini ortaya koymamız gerektiğini iletti. Ülke olarak büyük bir acı yaşandığını kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Mübarek bir gecede hain saldırıyla şehit olan 34 askerimiz yaralanan 32 askerimiz için hepimiz ağır duygular içindeyiz. Memleketimizin birli beraberliği, sınırlarımızın güvenliği için yapılana masumane bir görev yapan ordumuza yapılan bu hain saldırıyı kabul etmemiz mümkün eğil. Ülke olarak bu saldırılara cevap verebilecek güçteyiz. Allah ordumuza zeval vermesin. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Yaklaşık 3 milyon 700 bin sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Biz merhametli bir ülkeyiz biz insan öldürmeyi, insanlara zarar vermeyi yasaklayan bir dine mensubuz. Rabbim bu saldırıları bir daha yaşatmasın. Bu olaylar sürerken, askerimizin güçlü olması için o savunmayı yaparken kullandığı mühimmatları hepimiz görüyoruz. Eğer askerimiz sınırda rahatlıkla o tankları uçakları kullanıyorsa bunlar esnafımızın, sanayicimizin ödediği vergilerden karşılanıyor. Bu anlamda daha çok iş yapmak daha çok vergi vermek daha çok istihdam sağlamak hepimizin görevi” dedi.



“Bizim esnafımız bizim için değerlidir”

Belediye olarak esnafın taleplerine kulak vermenin, esnafın isteklerini yerine getirmenin görevleri olduğunu ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Bizim esnafımız bizim için değerlidir. Bizim esnafımız onlara ne kadar önem verdiğimizin bilincindedir. O nedenle sizlerin talepleri de istişare halinde bizim yapacaklarımız arasında öncelikli olacaktır. Daha önce de sizlerle çok yakın ilişki içindeydik. Isparta’nın önünü açacak yatırımlar için birlikte çalışmalar içinde olduk. Daha önceden gelen işbirliğimizin bugün daha üst seviyeye taşınmasından güzel bir şey yok. Bizler bu anlamda en iyi hizmeti vermek anlamında birlik ve beraberliğimizi sürdüreceğiz. Ispartamızın bir adım ileri gitmesi demek ülkemizin bir adım ileri gitmesi demektir. Biz her yatırımda, ihracatta ülkemizin bir adım ileri gitmesini sağlıyoruz. Onun için her zaman en doğruyu en iyi şekilde yapmak için birlik beraberlik içinde bunları gerçekleştirmeye hazırız. Bu toplantının önemini değerini biliyoruz. Bu toplantılar bu çalışmalar şehrimize olumlu şekilde geri dönecektir” diye konuştu.

