Eğirdir Gölü’ne SAREM’den Yavru Kerevit Takviyesi

2015 yılında Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM) bünyesinde kurulan Kerevit Araştırma Merkezi’nde üretilen 1130 adet kerevit yavrusu Eğirdir Gölü’ne bırakıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Şakir Çınar, Eğirdir SAREM’de kerevitin yavru yetiştiriciliğinde kritik dönem sorunlarını gidermeye ve hayatta kalmayı arttırmaya yönelik araştırma projeleri (TAGEMTÜBİTAK destekli) gerçekleştirildiğini söyledi. Fotoperiyot, stok yoğunluğu, farklı yemler ve yem katkı maddeleri (probiyotik, prebiyotikler ve hormonlar) ile besleme denemelerini içeren çalışmaların yanı sıra kerevitin yem formülasyonu konusunda 3001 proje yürütüldüğünü ifade eden Çınar, " Ayrıca kerevitin suni inkübasyon yöntemi ile yetiştiricilik teknikleri geliştirilmektedir. Bu çalışmalar kapsamında üretilen yavrular öncelikle araştırma denemelerinde kullanılmakta, deneme dışında kalan yavrular ise yaz sonunda stok takviyesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu kapsamda 2020 yılında Enstitümüzde Kerevit Araştırma Merkezi’nde üretilen 1130 adet kerevit yavrusu Eğirdir Gölü’ne bırakıldı." dedi.

Çınar, Kerevitin üreme sezonunda ortalama 200 250 adet II. dönem yavru verebildiği dikkate alındığında, av dönemi yasağına titizlikle uyulması ile birlikte Eğirdir SAREM tarafından bu güne kadar stok takviyesi amacı göle bırakılan 11 bin 380 adet kerevit yavrusunun göldeki kerevit populasyonunun korunması açısından katkı sağlamasının beklendiğini sözlerine ekledi.

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