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Isparta’da domates ve karanfil hasadı devam ediyor Deregümü’de üretilen karanfilin yüzde 90’ı, domatesin ise yüzde 50’si ihraç ediliyor

İHA

Isparta'da domates ve karanfil üretimiyle adından söz ettiren Deregümü köyünde hasat devam ediyor. Üretilen domatesin yüzde 50'sini, karanfilin ise yüzde 90'ını ihraç eden Deregümülü çiftçiler, pandemi sürecinde de aralıksız olarak üretime devam etti.

Isparta’da domates ve karanfil hasadı devam ediyor Deregümü’de üretilen karanfilin yüzde 90’ı, domatesin ise yüzde 50’si ihraç ediliyor

Isparta’da domates ve karanfil üretimiyle adından söz ettiren Deregümü köyünde hasat devam ediyor. Üretilen domatesin yüzde 50’sini, karanfilin ise yüzde 90’ını ihraç eden Deregümülü çiftçiler, pandemi sürecinde de aralıksız olarak üretime devam etti.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, domates ve karanfil üretimi yapılan Deregümü köyüne giderek, seralarda incelemelerde bulundu. Ürünlerin yetiştirilme, paketleme ve satış süreçleri hakkında üreticilerden bilgi alan Vali Seymenoğlu, domates ve karanfil seralarını gezdi. Seymenoğlu, burada karşılaştığı çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

120 milyon adet çiçek üretiliyor
Deregümü köyünde ilk olarak 20 yıl önce Antalyalı bir tarım firması tarafından yetiştirilen karanfil bugün 1000 dekarlık alana yayılarak yılda 120 milyon adet çiçek üretimine ulaştı. Üretilen karanfilin yüzde 90’ı Avrupa’ya ihraç ediliyor. Karanfil üretimiyle ülke ekonomisi ve Isparta ekonomisine büyük katkı sunan Deregümülü çiftçiler aynı zamanda istihdam da sağlıyor.

Domateste beklenen rekolte 15 bin ton
Köyde 13 yıllık bir geçmişe sahip olan domates üretimi ise bugün 800 dönüm alana ulaştı. 2020 yılında beklenen rekolte ise 15 bin ton. Deregümü köyünde Kasım ayı başına kadar devam edecek domates hasadından elde edilen ürünlerin yüzde 50’si ihraç edilirken, diğer yarısı ise iç piyasaya sunuluyor. Seralarda yaklaşık 6 ay boyunca devam eden hasat dolayısıyla yaklaşık 2 bin nüfuslu köyde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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