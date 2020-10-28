Türkiye'nin ilk üst ölçekli bölgesel kalkınma planı, Balıkesir ve Çanakkale'de uygulanacak



Mehmet ÇINARAli ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)TÜRKİYE'de ilk kez Balıkesir ve Çanakkale'yi tümüyle kapsayan üst ölçekli bölgesel kalkınma planı hazırlandı. Sağlıklı, dengeli ve yaşanabilir bölgesel gelişmenin ve kalkınmanın sağlanmasına rehber olacağı belirtilen çalışma, Türkiye'nin mekansal planlama, yerleşme ve yapılaşma konularına yoğunlaşıyor.

Güney Marmara Bölgesel Kalkınma Ajansı (GMKA) himayesinde, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Prof. Dr. Erkan Polat, Türkiye'de ilk kez Çanakkale ve Balıkesir'i kapsayan ve iki ili kırsaldan kentlere tümüyle ele alan üst ölçekli bölgesel bir gelişim planı hazırladı. Prof. Dr. Erkan Polat, Türkiye'de il bazında benzer üst ölçekli planların olduğunu, ancak bölgesel açıdan Türkiye'de ilk olan bu planın tüm Türkiye'de, tüm bölgeler ve kentler için örnek bir çalışma olduğunu söyledi.

TÜM BÖLGELERİN İHTİYACI VAR

Prof. Dr. Polat, Gazi Üniversitesi Teknopark'ta kendisine ait Strato Planlama Tasarım ve Danışmanlık firması işbirliğiyle hazırlanan 'Güney Marmara Bölgesel Kalkınma ve Mekânsal Gelişme Strateji Planı' adlı çalışmanın, tüm bölgeler ve illerin ihtiyacı olan, Türkiye'de yeni ve özgün bir planlama kurgusu özelliği taşıdığını açıkladı.

BÖLGEDEKİ TÜM AYRINTILAR PLANDA

Prof. Dr. Erkan Polat, bölgesel planda, Balıkesir ve Çanakkale illerinden oluşan Güney Marmara Bölgesi'nin, tarihsel, doğal, kültürel, sosyal, ekonomik, çevresel, kentsel ve kırsal tüm sorunlarına bütün olarak yaklaşıp, bu sorunlara çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi. Prof. Dr. Polat, "Günümüz Türkiyesinde sağlıklı, dengeli ve yaşanabilir bölgesel gelişmenin ve kalkınmanın sağlanmasına rehber olacak bu çalışma, ülkemizin mekansal planlama, yerleşme ve yapılaşma konularına yoğunlaşıyor" dedi.

2023 VİZYONU

Çalışmanın, kentsel ve bölgesel planlama alanında Cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023 için yeni bir bölgesel kalkınma ile mekansal gelişme stratejisi ve bölge planı vizyonu olarak dikkat çektiğini anlatan Prof. Dr. Polat, "Korona ile mücadele eden ülkemizde büyük kentlerimizin nasıl yapılanması gerektiği ve sorunlarına nasıl çözümler üretilmesi gerektiği hususunda da rehber özelliğinde olan bu çalışma, sağlıktan turizme, tarihten kültüre, ticaretten ulaşıma tüm alanlarda küresel ölçekte çözümler öneriyor. Aynı zamanda Türkiye'de bir kalkınma ajansı tarafından ilk kez gerçekleştirilen üst ölçekli mekansal stratejik plan örneği olarak da ilk olma özelliği taşıyor" diye konuştu.

KENTLİ NÜFUS ARTIŞI DURACAK

Prof. Dr. Polat, iki ili kapsayan planda yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nden Truva'ya, Susurluk'tan Gelibolu'ya, Bandırma'dan Ayvalık'a, Erdek'ten Bozcaada ve Gökçeada'ya, Ezine peynirinden petrol boru hattına tüm ayrıntıların bulunduğunu kaydetti. Tüm bakanlıklar ve iki ilin yerel yönetimleri de dahil ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının birlikteliğinde uygulamaya geçirelebileceğini belirten Prof. Dr. Polat, planın uygulama sürecinin ise 10 yıl olarak öngörüldüğünü açıkladı. Prof. Dr. Polat, bölgesel planın uygulanmasıyla kentli nüfusun kırsal nüfusa oranla durdurulamaz artışının önüne geçileceğine de dikkat çekti.DHA-Genel Türkiye-Isparta Mehmet ÇINARAli ÇEVİKBAŞ

2020-10-28 13:36:49



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