Boğazına başörtüsü dolanan Furkan Efe bebek yaşamını yitirdi

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, ailesinin uyurken beşikte bıraktığı 1 yaşındaki Furkan Efe Gök, beşikten inmeye çalışırken boğazına dolanan başörtü nedeniyle boğuldu.

Şarkikaraağaç´ta meydana gelen olayda, ailesi beşikte uyuyan Furkan Efe Gök´ü bırakıp, bahçeye çıktı. Bir süre sonra eve dönen aile, bebeğin hareketsiz halde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Furkan Efe Gök´ü hastaneye kaldırdı. Furkan Efe bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemede Furkan Efe bebeğin beşikten inmeye çalışırken, boğazına dolanan başörtü nedeniyle boğulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-11-30 22:45:01



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