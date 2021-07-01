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Gamze’nin öldürülmesine ilişkin davada mahkeme başkanı değişti, duruşma ertelendi Gamze’nin babası Mehmet Esgicioğlu: “Ömür boyu yatsa da bizim kızımız artık geri gelmeyecek”

İHA

Gamze’nin öldürülmesine ilişkin davada mahkeme başkanı değişti, duruşma ertelendi Gamze’nin babası Mehmet Esgicioğlu: “Ömür boyu yatsa da bizim kızımız artık geri gelmeyecek”

Isparta’da Gamze Esgicioğlu’nu kaldığı apartta bıçaklayarak öldüren sanık Hasan Bölüm’ün yargılandığı davada mahkeme başkanının tayin nedeniyle değişmesinden dolayı duruşma ertelendi. Gamze’nin babası Mehmet Esgicioğlu, mahkemenin sanığa gereken cezayı vermesini beklediklerini ifade ederek, “Ömür boyu yatsa da bizim kızımız artık geri gelmeyecek” dedi.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulundan 2019’da mezun olduktan sonra kentte bir çağrı merkezinde çalışan 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu, 13 Ekim 2020 günü sabah saatlerinde Anadolu Mahallesi’nde kaldığı apartta göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından polis, Gamze’nin erkek arkadaşı Hasan Bölüm, M.K., İ.O.B. ve H.Y.’yi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan sanıklardan Hasan Bölüm tutuklanırken, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı. Gamze Esgicioğlu’nun öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Hasan Bölüm’ün ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis, M.K.'nın ise 'suç delillerini gizlemeye çalışmak' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.
Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen dördüncü duruşmaya tutuklu sanık Hasan Bölüm Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları ve Gamze’nin babası Mehmet Esgicioğlu da hazır bulundu. Kadın hakları platformları da adliyeye önüne gelerek, aileye destek verdi.

Mahkeme başkanı değişti, duruşma ertelendi
Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi başkanının tayin olması nedeniyle yeni atama yapıldı. Bu kapsamda bugünkü duruşmaya ilk kez başkanlık yapan hakim, tarafları dinledi. Mahkeme heyeti daha sonra duruşmayı 21 Eylül’e erteledi.

“Sanırım artık karar verilecek”
Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Mehmet Esgicioğlu’nun avukatı Fatih Durmaz, daha önceki duruşmada savcının mütalaasını verdiğini belirterek, “Bu mütalaa da sanık Hasan ile ilgili adam öldürmeden dolayı cezalandırılması, diğer sanık hakkında da iddianamede bulunan suç delillerini yok etmeye yönelik eylemlere ilişkin somut delil bulunmadığı gerekçesiyle onun beraatı talep edilmiştir. Biz de suç delillerinin yok edilmesine karşı her iki sanığın eylem birliği içerisinde hareket ettiği, özellikle ambulansın geç aranmasının, 3540 dakika boyunca bütün delilleri yok etmeye yönelik eylemlerin her iki sanık tarafından birlikte işlendiği yönünde itirazlarımız söz konusu olmuştu. Bu celsede bunları tekrar beyan ettik. Ancak bir heyet değişikliği söz konusu. Mahkeme başkanımızın tayin durumundan dolayı atama yapıldı. Yeni hakim mahkeme başkanı olarak duruşmaya çıktığı için dosya incelemeye alındı. Duruşma Eylül ayına ertelendi. Sanırım artık karar verilecek” dedi.

“Sanıkların en yüksek cezaları almalarını temenni ediyoruz”
Ailenin avukatı olarak adliyeye ve kanunlara saygı duyduğunu belirten Durmaz, adaletin yerini bulacağına inandığın söyledi. Mahkemede istedikleri kararın çıkmaması durumunda istinat ve Yargıtay yoluna başvuracaklarını belirten Avukat Fatih Durmaz, “İnşallah bu son kadın cinayeti olur. Özellikle Ankara Barosu kadın cinayetlerini önleme merkezinden gelen meslektaşlarımız, aynı zamanda Isparta Barosu kadın hakları komisyonundan destek veren avukat arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz sanıkların kanunlarımızda öngörülen gerekli cezayı en yüksek hadden almalarını temenni ediyoruz. İnşallah da öyle olacak” diye konuştu.

“Ömür boyu yatsa da bizim kızımız artık geri gelmeyecek”
Gamze’nin babası Mehmet Esgicioğlu da yeni mahkeme başkanının dosyaları inceleyeceğini belirterek, 21 Eylül’de kararın çıkmasını beklediklerini kaydetti. Esgicioğlu, “İnşallah umduğumuz cezayı alır. Ömür boyu yatsa da bizim kızımız artık geri gelmeyecek. Bu mahkemenin kararı inşallah gereken cezayı verir” dedi.

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