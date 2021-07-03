Coğrafi işaret tescilli Uluborlu kirazı Avrupa sofralarında Uluborlu Kaymakamı Erdoğan: “İhraçlık kirazımız 15-18 TL arasında satılıyor” “Kuraklık nedeniyle oluşan kaybı fiyatla kapatma durumumuz var”

Isparta’nın Uluborlu ilçesinde coğrafi işaret tescili alan ve Avrupa ülkelerine ihraç edilen Napolyon kirazının hasadı başladı. İlçe Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, kuraklık nedeniyle bu yılki kiraz rekoltesinin düşük, satış fiyatlarının ise iyi olduğunu belirterek, “Bu sene ihraç için 1518 lira arasında satış durumumuz var” dedi.

Isparta’nın kiraz üretim merkezi olan Uluborlu ilçesinde yaklaşık 17 bin dekar alanda bu yıl 11 bin ton rekolte bekleniyor. Yağışların beklenen dönemde yağmaması nedeniyle rekolte düşüklüğü yaşanan ilçede kiraz fiyatları ise yüzleri güldürüyor. İlçeden genellikle Avrupa’ya ihraç edilen Uluborlu Napolyon’u olarak adlandırılan 0900 ziraat çeşidinin kilogram fiyatı 1518 lira arasında satılıyor. İç piyasa içinse kirazın kilogram fiyatı 3.55.5 lira arasında değişiyor.



Uluborlu kirazına coğrafi işaret tescili

İlçede genellikle ‘Uluborlu Napolyon’u olarak adlandırılan 0900 ziraat çeşidi üretiliyor. Bu kapsamda Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan coğrafi işaret tescili olumlu sonuçlanmış ve yılın başlangıcında Uluborlu kirazına coğrafi işaret tescili verilmişti. Bölgede coğrafi işaret tescilinden sonraki ilk hasat gerçekleştiriliyor. İlçede kiraz hasadının 20 Temmuz’a kadar devam etmesi bekleniyor.



“11 bin ton kiraz rekoltesi bekliyoruz”

Uluborlu Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, bu yıl ilçede yaklaşık 11 bin ton kiraz rekoltesi beklediklerini belirterek, mevsiminde yağışların istenilen seviyede yağmamasının rekolteyi etkilediğini söyledi. Hasat başlangıcında yağan yağmurların da kirazda çatlamalara neden olduğuna değinen Erdoğan, “Çatlaklar da yaklaşık yüzde 50 bandında. Bundan dolayı birazcık verimliliğimiz az. Ama üreticilerimiz buradaki farkı neredeyse fiyattan kapatıyorlar. Çünkü bu bahçemizin yüzde 65’lik kısmı ihraç ettiğimiz Napolyon türü dediğimiz ziraat 0900 diye tabir edilen Uluborlu’ya tescillenmiş kirazımız” dedi.



“İhraçlık kirazın kilogram fiyatı 1518 lira arasında”

Uluborlu kirazının bu sene tescillendiğini kaydeden Kaymakam Erdoğan, “Kirazımızın özelliği kalibresi, dayanıklılığı ve aromasının diğer türlere göre daha farklı olması. Satış yaptığımız 4 büyük ihraç firmamız geliyor. Bu sene ihraç için ortalama 1518 lira arasında satış durumumuz var. İç piyasadaki satışlarımızı da burada gerçekleştiriyoruz. İç piyasada da fiyatımız 3.55.5 lira arasında değişiyor” diye konuştu.



“Rekolte kaybını fiyattan kapatma durumumuz var”

Uluborlu Kaymakamı Erdoğan, bu yıl beklenen yağmurların yağmaması nedeniyle üreticinin biraz muzdarip olduğunu belirtti. Ancak yaşanan kaybın fiyattan kapanabildiğini ifade eden Erdoğan, “Geçen yıl bu bahçeden neredeyse 20 ton elde ettiğimiz rekolte bu yıl 10 tona düşmüş oluyor. Aradaki farkı da fiyatla kapatma durumumuz oluyor. Uluborlu halkı bu mevsimde kiraz bahçelerinde. Herkes işçi ve personelini çalıştırıyor. Bu bahçemizde genellikle Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nden gelen işçilerimiz var. Ayrıca kendi personelimizin de emeği büyük. Yazı işleri müdürümüzden, vakıf müdürümüze, ilçe tarım müdürlüğü personelimizden, tüm çalışan arkadaşlarımız burada kiraz seçiminden satmasına kadar kendileri gönüllülük esasıyla birebir ilgileniyor. Bu sayede hem aile bütünlüğü ile çalışıyoruz hem de gayet güzel bir ortamda birlik ve beraberliğimizi sağlıyoruz” diye konuştu.



“Bahçenin geliri ile köylerin alt ve üst yapı çalışmalarını destekliyoruz”

İlçede Özel İdaresi’ne ait 50 dönümlük kiraz bahçesinin 10 yıllığına Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edildiğini belirten Kaymakam Zikrullah Erdoğan, “50 dönümlük arazide bu sene yaklaşık 12 ton rekolte bekliyoruz. Buranın geliri Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne gidiyor. Bahçemizin geliri ile köylerimizin alt ve üst yapı çalışmalarını destekliyoruz” dedi.



“Gelen misafirlerimizi bu bahçede ağırlıyoruz”

İlçe dışından gelen misafirleri kiraz bahçesinde ağırladıklarına değinen Kaymakam Zikrullah Erdoğan, “Benim de Uluborlu kirazının ne kadar güzel olduğu ve aromasının farklı olduğunu buraya gelince görme fırsatım oldu. Dışarıdan gelen misafirlerimize burada kirazın işlenmesi ve bakımının nasıl yapıldığını gösterme fırsatımız oluyor. Çeşitli yerlere kirazımızı gönderme fırsatımız da oluyor. Bu sayede Köylere Hizmet Götürme Birliğimize gelir sağlıyoruz. Köylerin alt ve üst yapı planlamaları bu sayede destekleniyor” ifadelerini kullandı.

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