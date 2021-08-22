TUREB Başkanı Suat Tural kazada ağır yaralandı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural’ın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Senirkent ilçesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinden Eğirdir istikametine doğru seyir halindeki B.B. idaresindeki 09 BC 267 plakalı otomobil, kavşakta Senirkent ilçesinden Yalvaç'a doğru giden A.C. yönetimindeki 35 BFP 94 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada 09 BC 267 plakalı otomobildeki sürücü B.B. ve yanında yolcu olarak bulunan Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural ile diğer araç sürücüsü A.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk olarak ambulansla Senirkent Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar daha sonra Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Tural’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Bakan Ersoy’dan ‘geçmiş olsun’ mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Isparta’da geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakıma alınan Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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