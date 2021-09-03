Isparta’da okul müdürleri Covid-19 tedbirleri konusunda uyarıldı

Isparta’da yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle okul müdürlerine özellikle Covid19 tedbirleri kapsamında alınması gereken önlemler anlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 6 Eylül’de başlayacak olan 20212022 eğitim öğretim yılı nedeniyle planlama toplantısı gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ramazan Tamer Büyükküpçü’nün de katıldığı toplantıda okul müdürlerine sene başında yapılması gereken iş ve işlemler aktarıldı. Ayrıca, Covid19 nedeniyle alınması gereken önlemlerin anlatıldığı toplantıda öğrencilerin okula maskeyle gelmeleri, sosyal mesafeye uyulması, dezenfektanların bulunması ve sık sık kontrol edilmesi, teneffüslerde sınıfların havalandırılması gibi konularda uyarılarda bulunuldu.

Toplantıda okul müdürlerinden özellikle teneffüslerde nöbetçi öğretmenlerin daha dikkatli olmaları konusunda hatırlatmalar yapılırken, 20212022 eğitim öğretim yılının tam zamanlı olarak yüz yüze yapılacak olsa da öğrencilerin EBA'dan yararlanmaları konusunda teşvik edilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

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