Isparta’da orman yangını

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Isparta'nın Aksu ilçesine bağlı Karacahisar köyü yakınlarında saat 16.00 sularında orman yangını başladı.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ihbar üzerine 9 arazöz, 2 su ikmal aracı, bir yer ekibi ve 1 helikopter bölgeye sevk etti. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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