Eğirdir Gölü’nde hidroloji çalışması yapılacak

Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü 2021 Yılı Yatırım ve Uygulama Programı kapsamında ihalesi yapılarak Eylül 2021 tarihi itibariyle sözleşmesi imzalanan “Eğirdir Gölü Hidroloji Çalışmaları” işinin yer teslimi gerçekleştirildi.

DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, yüklenici firma yetkilileri ve İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Levent Şaylan Eğirdir’e gelerek Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ile birlikte yürütülecek çalışmalar kapsamında Eğirdir Gölü ve çevresinde incelemelerde bulundular.

Eğirdir Gölü Hidroloji Çalışmaları kapsamında gölün Köprüçay havzasında yer alan Aksu kaynaklarından halihazırda Çayköy HES tesisleri vasıtasıyla göle aktarılan derivasyon miktarında, bölgedeki diğer kaynaklar değerlendirilerek ek derivasyon imkanlarının araştırılması, Eğirdir gölünün hidrolojik dengesinin sağlanması ve sürdürülebilir bir hidroloji dengesi oluşturabilmek için buharlaşma dahil meteorolojik ve kalite izlemesi için göl yüzeyi ve çevresinde yüzer ve sabit istasyonların kurulması ve bu sayede mevcut ve mutasavver projelerin işletme koşullarında yapılabilir iyileştirmelerin belirlenmesi, Eğirdir gölünün dolmasına sebep olan rüsubat kaynaklarında ilave rüsubat tutucu tesis ve tiplerinin belirlenmesi yer alıyor.

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