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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta Çandır’da 12 Bin 503 fidan toprakla buluştu

İHA

Isparta Çandır’da 12 Bin 503 fidan toprakla buluştu

Isparta’da Ağustos ayında Çandır köyünde meydana gelen orman yangını bugüne kadar Isparta’da görülen en büyük orman yangını olmuştu. Yangın felaketinde Bin 395 hektar ormanlık alan zarar gördü. Ancak Çandır’da kısa bir süre içerisinde doğa kendini yenilemeye başladı. Yanan bölgedeki ağaçlar sürgün vermeye başladılar.
Orman yangının doğaya verdiği yaralar devletimiz ve vatandaşalr tarafından da sarılıyor.“Bugün Fidan, Yarın Nefes” sloganı eşliğinde gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı Fidan Dikim Etikinliği, Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde gerçekleştirildi. 11 Kasım saat 11:00’de tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak yapılan fidan dikme törenine Vali Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş, daire müdürleri, orman teşkilatı mensupları, köy muhtarları, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Çandır’da düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı etkinliğinde 12 bin 503 adet fidan toprakla buluşturuldu. Ağaçlandırma bayramı kapsamında Isparta genelinde 8 ayrı bölgede ise toplam 18 bin fidan geleceğe nefes olmak için dikildi. 2021 yılı sonuna kadar Isparta’da büyük çoğunluğu orman yangınlarından zarar gören Çandır ve Yazılı Kanyon tabiat parkı olmak üzere toplam 4 Milyon 142 bin fidan toprakla buluşacak.
Törendeki konuşmasında Isparta tarihinin en büyük orman yangının Çandır bölgesinde yaşandığını kaydeden Vali Seymenoğlu, “Bu yeşilliği, bu güzelliği biz atalarımızdan miras almıştık bizlerin de görevi aynı şekilde gelecek nesillere bunu teslim etmekti. O günlerde bunun sözünü sizlerle beraber verdik. Burayı hızlı bir şekilde çalışarak fidan dikimine hazır hale getiren başta Orman Bölge Müdürümüz ve çalışma arkadaşlarına hepiniz adına teşekkür ediyorum. Çünkü arazide çalışmak çok zordur, büyük bir emek, planlama ve kaynak ister. Demek ki bunların hepsi bir araya gelmiş ki şu anda bu güzel kalabalıkla beraber birazdan milli seferberlik şeklinde fidanları toprakla buluşturacağız. Biz şuna inanıyor ve güveniyoruz en kısa zamanda burayı Yazılı Kanyon ile beraber eski günlerine geri getireceğiz. Fakat yörede yaşayan vatandaşlarımızdan da bir isteğimiz var. Bu büyük bir emek, büyük bir gayret gerektiriyor.Bu dikim sahalarının korunması ve sahiplenilmesi de başta Çandırlılar olmak üzere bu yörede yaşayan vatandaşlarımıza düşüyor” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Seymenoğlu tohum önlüğünü giyerek belirlenen sahada çam ağacı tohumlarını toprağa saçtı, hazırlanan fidanı dikerek can suyunu verdi. Törene katılan yüzlerce kişi ise Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan binlerce fidanı yangından zarar görmüş alanda toprakla buluşturdu. Vali Seymenoğlu fidan diken öğrenciler ve miniklerle de yakından ilgilendi.

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