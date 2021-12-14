Mermer yüklü kamyonun altında hayatını kaybetti

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Isparta’nın Sütçüler ilçesinde mermer yüklü kamyonun altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.



Kaza, Sütçüler ilçesinde meydana geldi. Bir mermer ocağı firmasında çalışan Ümit Erdoğan, mermer bloğu yüklü kamyonun kontrolden çıkması sonucu altında kaldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Erdoğan kurtarılamadı. Kaza sonrası savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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