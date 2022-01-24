Isparta’da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı

Isparta’da halk otobüsü fiyatlarında düzenlemeye gidildi. Yapılan düzenleme ile birlikte Gülkentkartlı öğrenci ücreti 2.75 TL’den 3.75 TL’ e, Gülkentkartlı tam ücret 3.25 TL’den 4,50 TL’ye çıkartıldı. Daha önce 3,75 TL olan paralı binişler 5 TL olurken, 1,5 Tl olan aktarma 2'inci biniş 2 TL oldu.
Alınan zam kararında mazot fiyatlarının yanında artan lastik ücretleri, asgari ücret ve sigortaları , yedek parçada yaşanan fiyat artışlarının da etkili olduğu kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.